Всемирный банк предоставил Украине $150 млн
Всемирный банк одобрил выделение Украине $150 млн на борьбу с коронавирусом
Об этом сообщает официальный сайт Всемирного банка.
Средства будут направлены на борьбу с коронавирусом, в частности, закупку вакцин.
"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере $150 млн для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Эти средства помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией COVID-19, а также здравоохранения Украины", - заявили в банке.
$120 млн Украина потратит на закупку 16,5 млн доз вакцин. Еще $30 млн будут направлены на финансирование других аспектов развертывания компании по вакцинации: информационные технологии, коммуникации с общественностью, а также закупку оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.
- 11 декабря стало известно, что Европейский инвестиционный банк предоставил Украине кредит на 50 млн евро на закупку вакцин от COVID-19.
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