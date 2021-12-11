Всемирный банк предоставил Украине $150 млн

Об этом сообщает официальный сайт Всемирного банка.

Средства будут направлены на борьбу с коронавирусом, в частности, закупку вакцин.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере $150 млн для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Эти средства помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией COVID-19, а также здравоохранения Украины", - заявили в банке.

$120 млн Украина потратит на закупку 16,5 млн доз вакцин. Еще $30 млн будут направлены на финансирование других аспектов развертывания компании по вакцинации: информационные технологии, коммуникации с общественностью, а также закупку оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.