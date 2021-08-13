Всемирный банк поможет Украине создать климатический фонд: он будет софинансировать декарбонизацию
Всемирный банк поможет Украине создать климатический фонд, который будет софинансировать программы по декарбонизации и модернизации
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, Всемирный банк поможет Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов создать действенный климатический фонд, который будет софинансировать программы декарбонизации и модернизации.
"Это новая финансовая организация, которая будет софинансировать через прозрачные процедуры программы по декарбонизации и модернизации. Для нас сверхважно получить такого надежного партнера в развитии климатических финансов, аккумулирующий опыт мировых стран по созданию и оптимальных алгоритмов работы таких фондов", - цитирует пресс-служба слова министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.
По словам главы Всемирной практики по вопросам защиты окружающей среды, природных ресурсов и голубой экономики для Европы и Центральной Азии Ксении Львовская, планируется создать новые проекты, а также помогать в законотворческих процессах экспертной помощью.
Она добавила, что приоритетными направлениями сотрудничества являются климатические финансы, лесное хозяйство, управление отходами, предотвращение промышленного загрязнения и развитие биоразнообразия.
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