Всемирный банк поддержал внедрение накопительных пенсий с 2023 года - Минсоцполитики

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.



Согласно сообщению, министр социальной политики Марина Лазебная и специалисты Минсоцполитики провели встречу с миссией Всемирного банка по пенсионным вопросам.



По информации ведомства, Всемирный банк поддержал инициативу Минсоцполитики относительно индексации всех пенсий по одинаковым правилам в определенную законом дату.



Лазебная также представила планы ведомства по внедрению комплексной универсальной системы государственных гарантий поддержки доходов нетрудоспособных лиц. Такая система должна заменить более десятка разрозненных гарантий, которые сейчас существуют для разных категорий.



Отмечается, что Минсоцполитики предлагает включить в эту систему "возрастную линейку" доплат к пенсиям, новую социальную помощь для людей, которые не имеют права на страховую пенсию, но долгое время платили налоги и взносы и имеют страховой стаж от пяти до пятнадцати лет, а также социальную помощь для получателей страховых пенсий, которые имеют нетрудоспособных иждивенцев и другие гарантии.



Кроме того, стороны согласились, что целесообразным является введение с 2023 года общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения и одновременное поэтапное внедрение универсальной системы поддержки доходов нетрудоспособных лиц. Это позволит скоординировать выплаты с обеих систем для того, чтобы они более эффективно влияли на рост общего уровня пенсий.



Стороны также рассмотрели механизм стимулирования человека к добровольному дополнительному участию в уплате взносов во второй уровень через доплаты от государства.

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