Об этом говорится во внутреннем документе Всемирного банка, с которым ознакомился Reuters.

"Всемирный банк хочет существенно нарастить свою способность кредитовать, чтобы помочь с изменениями климата и другими глобальными кризисами", – говорится в материале.

Так, руководство банка попытается договориться с акционерами об увеличении капитала и создании новых механизмов заимствований. Встреча состоится в апреле.

Менеджмент Всемирного банка хочет подготовить конкретные предложения по изменению миссии учреждения, его операционной модели и финансовой способности, пишет издание.

Среди возможных новых мер упоминается наращивание и изменение структуры капитала для получения дополнительных средств на кредитование, а также новые финансовые механизмы, вроде гарантий для ссуд частного сектора и другие способы привлечения частного капитала.

"Вызовы, перед которыми предстает мир, требуют значительного увеличения поддержки международного сообщества. Чтобы Всемирный банк и дальше играл ключевую роль в развитии и климатическом финансировании, его руководству и акционерам придется предпринять конкретные шаги для наращивания финансовой способности банка", - говорится в документе.

Напомним, 20 декабря 2022 года Всемирный банк одобрил пакет финансирования помощи и восстановления Украины в условиях войны на $610 млн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb