Всемирный банк планирует существенно увеличить программы кредитования
Всемирный банк стремится получить одобрение акционеров существенное наращивание капитала и другие шаги, призванные значительно увеличить сумму выданных учреждением кредитов
Об этом говорится во внутреннем документе Всемирного банка, с которым ознакомился Reuters.
"Всемирный банк хочет существенно нарастить свою способность кредитовать, чтобы помочь с изменениями климата и другими глобальными кризисами", – говорится в материале.
Так, руководство банка попытается договориться с акционерами об увеличении капитала и создании новых механизмов заимствований. Встреча состоится в апреле.
Менеджмент Всемирного банка хочет подготовить конкретные предложения по изменению миссии учреждения, его операционной модели и финансовой способности, пишет издание.
Среди возможных новых мер упоминается наращивание и изменение структуры капитала для получения дополнительных средств на кредитование, а также новые финансовые механизмы, вроде гарантий для ссуд частного сектора и другие способы привлечения частного капитала.
"Вызовы, перед которыми предстает мир, требуют значительного увеличения поддержки международного сообщества. Чтобы Всемирный банк и дальше играл ключевую роль в развитии и климатическом финансировании, его руководству и акционерам придется предпринять конкретные шаги для наращивания финансовой способности банка", - говорится в документе.
- Напомним, 20 декабря 2022 года Всемирный банк одобрил пакет финансирования помощи и восстановления Украины в условиях войны на $610 млн.
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