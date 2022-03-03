Всемирный банк остановил все программы в РФ и Белоруссии

Всемирный банк заявил, что немедленно прекращает все программы в РФ и Белоруссии.

Соответствующее заявление банк обнародовал на своем официальном сайте, передает " Эспрессо.TV".

"После российского вторжения в Украину и военных действий против народа Украины Группа Всемирного банка немедленно прекратила все свои программы в России и Белоруси", - говорится в заявлении.

При этом Всемирный банк напоминает, что начал сворачивать сотрудничество с двумя режимами раньше.

"Группа Всемирного банка не одобрила никаких новых займов или инвестиций в Россию с 2014 года. Также не было одобрено ни одно новое кредитование Беларуси с середины 2020 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, 1 марта Международный валютный фонд и Всемирный банк обнародовали совместное заявление по поводу войны, которое Российская Федерация развязала против Украины, и объявили о финансовой и других видах поддержки Украине.

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