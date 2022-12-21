Всемирный банк одобрил пакет помощи Украине на $610 млн

Об этом сообщает сайт Всемирного банка.

Так, Всемирный банк привлечет поддержанный гарантиями Великобритании займ Международного банка реконструкции и развития в $500 млн для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (проект PEACE).

"Дополнительные $500 млн кредитных средств МБРР на реализацию проекта PEACE помогут правительству Украины в финансировании расходов, связанных с выплатой пособия семьям с детьми, заработной платы государственным служащими и коммунальных платежей. Очень важно обеспечить сохранение этих государственных услуг во время войны, чтобы минимизировать потери человеческого капитала и обеспечить восстановление страны и ее экономики после войны. На сегодняшний день, по нашим оценкам, 12 млн украинцев получили поддержку благодаря проекту PEACE", - отмечает учреждение.

Кроме того, Всемирный банк поддержит Украину новым проектом, который поможет восстановить и улучшить доступ к медицинским услугам и удовлетворить неотложные потребности в системе здравоохранения.

"Проект "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine) улучшит и укрепит систему первичной медицинской помощи; удовлетворит растущие потребности в предоставлении услуг по психическому здоровью и реабилитации вызванных войной; возобновит и усилит предоставление услуг в больницах, которые имеют ограниченные возможности; и поддержит развитие потенциала ключевых учреждений здравоохранения", - сообщает Мировой баек.

Первоначальное финансирование данного проекта включает кредит МБРР в 100 млн евро, обеспеченный гарантиями правительства Испании, а также грант Глобального фонда по финансированию программ для женщин, детей и подростков (GFF) в размере $10 млн.

При этом предполагается, что общий объем финансирования проекта вырастет до $500 млн, начиная с гранта в $10 млн от Целевого фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпас отметил, что с начала полномасштабной войны Всемирный банк мобилизовал $18 млрд экстренного финансирования в поддержку народа Украины, включая обязательства и гарантии стран-доноров, из которых $15 млрд уже выплачено.

Ранее, 15 декабря, на саммите лидеров ЕС разблокировали 18 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины на 2023 год.

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