Всемирный банк одобрил использование системы Prozorro для всех проектов, которые финансирует в Украине
Всемирный банк подтвердил полное соответствие украинской системы электронных закупок Prozorro своим правилам и одобрил ее использование для всех финансируемых в Украине проектов
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
Указано, что по оценке команды Всемирного банка новой процедуры закупки по правилам международных доноров, разработанной ГП "Прозорро" в соответствии с рекомендациями банка, "система электронных закупок Prozorro может использоваться в рамках проектов, финансируемых Всемирным банком, для закупок товаров и работ как для национальных (до 5 мл. евро), так и для международных (от 5 млн евро) тендерных процедур".
Новая процедура позволит принимать предложения участников в разных валютах, поэтапно рассматривать предложения, выбирать победителя не только по ценовому критерию и т.п.
“Правительство искренне благодарно Всемирному банку не только за устойчивую поддержку Украины, но и за готовность применить Prozorro в рамках финансируемых им проектов. Система Prozorro хорошо знакома украинскому бизнесу, поэтому ее использование международными финансовыми организациями позволит украинским предпринимателям максимально приобщаться к цепям поставок для восстановления Украины. Это то, что даст толчок локальному бизнесу, производителям, а затем усилит устойчивость нашей экономики”, - отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
- Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro. Это должно существенно ускорить процесс очищения земель.
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