Всемирный банк одобрил использование системы Prozorro для всех проектов, которые финансирует в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Указано, что по оценке команды Всемирного банка новой процедуры закупки по правилам международных доноров, разработанной ГП "Прозорро" в соответствии с рекомендациями банка, "система электронных закупок Prozorro может использоваться в рамках проектов, финансируемых Всемирным банком, для закупок товаров и работ как для национальных (до 5 мл. евро), так и для международных (от 5 млн евро) тендерных процедур".

Новая процедура позволит принимать предложения участников в разных валютах, поэтапно рассматривать предложения, выбирать победителя не только по ценовому критерию и т.п.

“Правительство искренне благодарно Всемирному банку не только за устойчивую поддержку Украины, но и за готовность применить Prozorro в рамках финансируемых им проектов. Система Prozorro хорошо знакома украинскому бизнесу, поэтому ее использование международными финансовыми организациями позволит украинским предпринимателям максимально приобщаться к цепям поставок для восстановления Украины. Это то, что даст толчок локальному бизнесу, производителям, а затем усилит устойчивость нашей экономики”, - отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.