Об этом заявил директор банка Аксель ван Троценбург в интервью агентству Reuters .

"Мы создали систему, с помощью которой мы могли бы помочь продолжению государственных функций Украины - выплате зарплаты учителям, пенсий, помощи системе здравоохранения. Это сработало очень хорошо, и некоторые из наших стран-партнеров хотели использовать этот механизм, потому что тогда мы также сможем отследить деньги", – сказал он.

Троценбург заявил об "абсолютной необходимости международной солидарности с Украиной". Именно поэтому Всемирный банк выделил уже около 10 из 13 млрд долларов помощи, которую он обязался предоставить Киеву.

"И эта солидарность должна поддерживаться не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Он сообщил, что банк также поддерживает украинцев, пострадавших от войны как дома, так и за рубежом, а также соседние и развивающиеся страны за пределами Европы, пострадавшие от перебоев с экспортом украинского зерна из-за войны.

"Это одна из причин, по которой Всемирный банк объявил, что мы готовы предоставить финансирование в размере до 30 млрд долларов для решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности в течение следующих 12 месяцев", - добавил Троценбург.

В отчете, опубликованном Всемирным банком, Европейской Комиссией и правительством Украины 9 сентября, говорится, что вторжение России нанесло прямой ущерб на сумму свыше 97 млрд долларов до 1 июня, но восстановление страны может стоить почти 350 млрд долларов.

30 августа министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина получила рекордный объем международной финансовой помощи в размере $4,6 млрд. Это стало возможным, в частности, и благодаря предоставленным США через Всемирный банк грантовым средствам в размере 3 млрд долларов.

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