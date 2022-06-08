Всемирный банк дополнительно предоставит $1,5 млрд финансовой помощи Украине

Об этом сообщает Reuters.

В результате выделения Всемирным банком $1,49 млрд общий запланированный пакет поддержки украинской экономики превысил $4 млрд.

Деньги должны потратить на выплаты заработной платы государственным и социальным работникам. Эти средства содержат предоставленные Британией, Нидерландами, Литвой, Латвией и рядом других стран кредитные гарантии. Проект также поддерживается параллельным финансированием из Италии и вкладами нового многодонорского трастового фонда.

"Всемирный банк оказывает постоянную поддержку Украине и ее народу перед войной. Мы работаем со странами-донорами для мобилизации финансовой поддержки и использования... разных финансовых инструментов, чтобы помочь предоставить украинцам доступ к услугам здравоохранения, образования и социальной защиты", – говорится в заявлении президента банка Дэвида Малпаса.

Отмечается, что Украина заявила, что ей нужно по крайней мере 5 миллиардов долларов ежемесячно в ближайшей перспективе, чтобы поддерживать работу своего правительства на фоне войны с Россией.

22 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Всемирный банк выделит Украине 4,8 миллиарда долларов на восстановление страны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb