Всемирный банк аккумулирует $170 миллиардов для помощи странам из-за спада экономики, вызванной войной в Украине
Всемирный банк снизил прогноз мирового экономического роста из-за войны между Россией и Украиной и готовит пакет помощи в размере $170 миллиардов на фоне последствий войны в Украине
Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на заявление президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.
"Всемирный банк снизил свой прогноз глобального роста в 2022 году до 3,2%, что является резким снижением по сравнению с январским прогнозом на уровне 4,1%... Снижение связано с сокращением перспектив для региона Европы и Центральной Азии, которых входят как Россия, так и Украина", – сообщил Малпасс.
В прошлом году уровень роста мировой экономики составил 5,7%.
По словам президента Всемирного банка, война между Россией и Украиной – самый плохой конфликт, который Европа видела за последние десятилетия. Она усилила финансовое давление от пандемии COVID-19, а также рост стоимости жизни, требующий немедленной помощи.
"Всемирный банк готовит пакет расходов в размере 170 миллиардов долларов, предназначенный для компенсации некоторых экономических последствий войны", – сообщил глава банка.
Планируется, что в течение следующих трех месяцев будет использовано 50 млрд долларов, а на следующий год будет выделено дополнительно 120 млрд долларов. Эта инициатива будет также обсуждаться на этой неделе во время ежегодной весенней встречи с Международным валютным фондом.
- Всемирный банк прогнозирует , что из-за войны ВВП Украины в 2022 году сократится на 45,1%.
- Следовательно, банк готовится предоставить Украине очередной пакет помощи на $1,5 млрд.
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