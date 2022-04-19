Всемирный банк аккумулирует $170 миллиардов для помощи странам из-за спада экономики, вызванной войной в Украине

Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на заявление президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

"Всемирный банк снизил свой прогноз глобального роста в 2022 году до 3,2%, что является резким снижением по сравнению с январским прогнозом на уровне 4,1%... Снижение связано с сокращением перспектив для региона Европы и Центральной Азии, которых входят как Россия, так и Украина", – сообщил Малпасс.

В прошлом году уровень роста мировой экономики составил 5,7%.

По словам президента Всемирного банка, война между Россией и Украиной – самый плохой конфликт, который Европа видела за последние десятилетия. Она усилила финансовое давление от пандемии COVID-19, а также рост стоимости жизни, требующий немедленной помощи.

"Всемирный банк готовит пакет расходов в размере 170 миллиардов долларов, предназначенный для компенсации некоторых экономических последствий войны", – сообщил глава банка.

Планируется, что в течение следующих трех месяцев будет использовано 50 млрд долларов, а на следующий год будет выделено дополнительно 120 млрд долларов. Эта инициатива будет также обсуждаться на этой неделе во время ежегодной весенней встречи с Международным валютным фондом.

Всемирный банк прогнозирует , что из-за войны ВВП Украины в 2022 году сократится на 45,1%.

Следовательно, банк готовится предоставить Украине очередной пакет помощи на $1,5 млрд.

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