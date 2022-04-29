Всемирную летнюю Универсиаду-2023 не будут проводить в России

Об этом сообщила пресс- служба FISU.

Решение было принято на онлайн-заседании исполнительного комитета федерации, посвященном вопросу проведения Универсиады-2023.

Где именно она произойдет, пока неизвестно. Летняя Универсиада-2023 должна была пройти с 8 по 19 августа.

Кроме того, в сентябре 2022 года в Екатеринбурге должен был состояться Кубок мира по спортивным единоборствам. Его тоже было решено перенести в другое место. Новым хозяином старта стал турецкий Самсун.