Всемирную летнюю Универсиаду-2023 не будут проводить в России
Международная федерация университетского спорта (FISU) решила перенести Универсиаду 2023 из Екатеринбурга
Об этом сообщила пресс- служба FISU.
Решение было принято на онлайн-заседании исполнительного комитета федерации, посвященном вопросу проведения Универсиады-2023.
Где именно она произойдет, пока неизвестно. Летняя Универсиада-2023 должна была пройти с 8 по 19 августа.
Кроме того, в сентябре 2022 года в Екатеринбурге должен был состояться Кубок мира по спортивным единоборствам. Его тоже было решено перенести в другое место. Новым хозяином старта стал турецкий Самсун.
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