Всемирно известный производитель шин Michelin прекращает работу в России
Всемирно известный производитель шин Michelin прекращает работу в России и больше не будет инвестировать в эту страну
Об этом представители компании заявили на официальном сайте.
Michelin Group заявила, что приостанавливает экспорт и промышленную деятельность на территории РФ.
"В этом очень сложном и неопределенном контексте приоритетом Michelin есть поддержка своих сотрудников, которые пострадали от этого кризиса, включая сотрудников Michelin в России", - добавляют представители компании.
Компания сообщает, что их исполнительная группа остается полностью мобилизованной и будет продолжать адаптировать свои решения по мере развития ситуации.
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