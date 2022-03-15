Всемирно известный производитель шин Michelin прекращает работу в России

Об этом представители компании заявили на официальном сайте.



Michelin Group заявила, что приостанавливает экспорт и промышленную деятельность на территории РФ.



"В этом очень сложном и неопределенном контексте приоритетом Michelin есть поддержка своих сотрудников, которые пострадали от этого кризиса, включая сотрудников Michelin в России", - добавляют представители компании.



Компания сообщает, что их исполнительная группа остается полностью мобилизованной и будет продолжать адаптировать свои решения по мере развития ситуации.

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