Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Всемирная федерация бадминтона разрешила участие в соревнованиях игроков из РФ и Беларуси в нейтральном статусе

Всемирная федерация бадминтона разрешила участие в соревнованиях игроков из РФ и Беларуси в нейтральном статусе

29 августа, 2023 вторник
18:26
Спорт

Совет Всемирной федерации бадминтона (BWF) проголосовал за утверждение нормативной базы, позволяющей спортсменам из РФ и Беларуси принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе, начиная с 26 февраля 2024 года

Об этом говорится в заявлении Всемирной федерации бадминтона.

Некоторые нормативные и оперативные области все еще обсуждают, но в это время будет начат процесс установления допуска спортсменов.

"Эта система соответствует критериям отбора Международного олимпийского комитета (МОК) для участия и включает в себя подробный административный процесс для поддержки участия игроков из России и Беларуси как нейтральные спортсмены", - говорится в заявлении.

Спортсмены РФ и Беларуси пройдут проверку

Будет проведена комплексная проверка и тщательное изучение всех условий въезда спортсменов, для этого будет создана комиссия по отбору игроков для BWF, которая впоследствии будет контролировать поведение любых нейтральных спортсменов, чтобы следить за соблюдением таких условий.

"Мы считаем, что решение отменить дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, отвечающих критериям участия как индивидуальных нейтральных спортсменов, является положительным шагом вперед в рамках наших усилий по укреплению мира и солидарности", - заявляет BWF.

Утвержденные игроки будут подвергнуты надежной системе антидопингового контроля и тестирования, которая откроет путь к тому, что первые заявки станут возможны в начале 2024 года и к участию в феврале 2024 года.

"BWF продолжает выражать непоколебимую поддержку народу Украины и украинскому бадминтонному сообществу, и мы решительно осуждаем вторжение РФ в Украину, что противоречит основным ценностям BWF и нашей цели - достижению мира и мира в Украине", - сказал президент BWF Пол-Эрик Гойер.

Если любое поведение отдельного спортсмена поставит под угрозу критерии допуска, используемые для восстановления, BWF оставляет за собой право пересмотреть его игровой статус еще раз.

  • Напомним, что IBA (Международная боксерская ассоциация) под руководством россиянина Умара Кремлева разрешила атлетам из РФ и Беларуси выступать весной на мужском и женском чемпионате мира под собственными флагами. Украина вместе с еще 20 странами эти турниры бойкотировала. Среди других на них не поехали и представители США, Великобритании и Польши.
Новости
санкции против России
Война с Россией
Олімпіада-2024
Читайте также:
28 августа, 2023 понедельник
В ГУР рассказали детали операций на оккупированной части Запорожской области в День Независимости и День флага
28 августа, 2023 понедельник
В ГУР назвали количество ракет, которые Россия имеет в запасах
безпілотник, дрон
29 августа, 2023 вторник
Россия обвинила Украину в атаке БПЛА по Тульской области, над Черным морем якобы сбили еще один дрон
Киев
+34°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.47
    Покупка 37.47
    Продажа 38.25
  • EUR
    Покупка 40.62
    Продажа 41.71
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
29 августа
19:25
В Польше из-за вспышки легионеллеза умерли уже 14 человек: власти отвергают вероятность саботажа
19:07
Обзор
Победные новости 552 дня войны: на левом берегу Херсонщины снова развевается украинский флаг, а оккупанты отступают на Запорожском направлении
18:18
В Британии масштабный сбой в работе аэропортов: власти исключают вероятность кибератаки
18:05
Обновлено
Пригожин был похоронен в Санкт-Петербурге. Похороны прошли в закрытом режиме
18:05
OPINION
Московское государство – это государство ритуализированной лжи
18:03
Причастны экс-мэр и местные бизнесмены: НАБУ разоблачило схему завладения имуществом аэропорта "Одесса"
18:00
Как приготовить капустняк. Рецепты на разный вкус
17:55
В Таллине покажут украинскую ленту "Мирный-21"
17:49
Украина за время контрнаступления потеряла только 5 из 71 танка Leopard 2. Экипажи выжили, - СМИ
17:44
Даниил Гетманцев
Гетманцев уточнил, о каком органе для проверки бизнеса говорил Зеленский
17:32
Эксклюзив
Олег Дунда
Нардеп Дунда: если приравнивать коррупцию к госизмене, подследственность должна оставаться у антикоррупционных органов
17:26
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:24
За три месяца работы Коллегиального органа Минобороны показатели по закупкам лучше, чем за предыдущие 4 года: исследование
17:23
Ко Дню памяти погибших защитников в интернет выложили книгу-фотоальбом Макса Левина "Иловайск"
16:55
В Украину разрешили ввозить донорскую кровь из-за границы в экстренных ситуациях
16:42
Возле Москвы из-за атак дронов глушат сигнал GPS: это влияет на безопасность полетов самолетов
16:37
"Списала" более 50 уклонистов: в Киевской области СБУ разоблачила главу военной медкомиссии
16:34
В Словакии состоится неделя украинского кино
16:30
ЮНИСЕФ при поддержке правительства Японии передал Украине 3 тыс. доз вакцин против гепатита А
16:26
Эксклюзив
Эксперт Defense Express назвал главную причину возможной дополнительной мобилизации в России
16:20
Олег Барна с побратимами, погибшими во время штурма в Донецкой области, посмертно награждены орденами Украины
16:15
ГБР приступило к расшифровке "черных ящиков" самолетов, разбившихся на Житомирщине
16:06
германия полиция
В Германии арестовали россиянина: подозревают в отправке частей для БПЛА в РФ
16:03
Смартфон
"Современные технологии приводят к трагедиям": оккупанты отказались включать мобильный интернет на Луганщине
16:03
OPINION
Пророссийские проекты в Украине – не мимикрия под избирателя, а попытка сохранить "русский мир"
16:02
В Москве Гиркина оставили под арестом до 18 сентября
15:58
Зеленский: Украина готова заключить с Японией двустороннее соглашение по гарантиям безопасности
15:58
Эксклюзив
Депутат Херсонского облсовета: на левом берегу Днепра возле Антоновского моста развевался украинский флаг
15:57
Нардеп Гунько, подозреваемый во взятке $85 тыс., был оставлен под стражей
15:49
На фото украинское поле пшеницы
Польша может продлить запрет на экспорт украинской агропродукции, - Аграрный совет
15:46
Из пяти населенных пунктов Запорожской области началась принудительная эвакуация детей
15:35
Депутат госдумы призвал ударить тактическим ядерным оружием по Работиному на Запорожье
15:32
Обновлено
Атака РФ 28 августа: количество погибших на Полтавщине выросло до четырех
15:25
Профинансировал российский бюджет более чем на 50 млн рублей: СБУ сообщила о подозрении киевскому предпринимателю
15:15
Инфографика
Украинцы назвали месячный уровень дохода, который считают достаточным для жизни
15:12
Поощряют жениться "вовремя": в Китае предлагают вознаграждение молодоженам, если невесте до 25 лет
15:01
Spotify
Spotify выпустил новые виджеты для Android
14:58
Эксклюзив
"Никаких признаков в Токмаке": депутат облсовета рассказал, как люди в оккупации определяют маркеры эвакуации россиян
14:48
Ученые будут использовать ChatGPT: Минцифры запускает образовательный сериал в Дии
14:37
Превратиться в крупнейшего публичного заказчика: новоназначенный глава Агентства ресурсного обеспечения армии Жумадилов рассказал о планах
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV