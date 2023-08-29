Всемирная федерация бадминтона разрешила участие в соревнованиях игроков из РФ и Беларуси в нейтральном статусе

Об этом говорится в заявлении Всемирной федерации бадминтона.

Некоторые нормативные и оперативные области все еще обсуждают, но в это время будет начат процесс установления допуска спортсменов.

"Эта система соответствует критериям отбора Международного олимпийского комитета (МОК) для участия и включает в себя подробный административный процесс для поддержки участия игроков из России и Беларуси как нейтральные спортсмены", - говорится в заявлении.

Спортсмены РФ и Беларуси пройдут проверку

Будет проведена комплексная проверка и тщательное изучение всех условий въезда спортсменов, для этого будет создана комиссия по отбору игроков для BWF, которая впоследствии будет контролировать поведение любых нейтральных спортсменов, чтобы следить за соблюдением таких условий.

"Мы считаем, что решение отменить дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, отвечающих критериям участия как индивидуальных нейтральных спортсменов, является положительным шагом вперед в рамках наших усилий по укреплению мира и солидарности", - заявляет BWF.

Утвержденные игроки будут подвергнуты надежной системе антидопингового контроля и тестирования, которая откроет путь к тому, что первые заявки станут возможны в начале 2024 года и к участию в феврале 2024 года.

"BWF продолжает выражать непоколебимую поддержку народу Украины и украинскому бадминтонному сообществу, и мы решительно осуждаем вторжение РФ в Украину, что противоречит основным ценностям BWF и нашей цели - достижению мира и мира в Украине", - сказал президент BWF Пол-Эрик Гойер.

Если любое поведение отдельного спортсмена поставит под угрозу критерии допуска, используемые для восстановления, BWF оставляет за собой право пересмотреть его игровой статус еще раз.