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Всеми минами, которые накапливал СССР, а затем РФ, сейчас минируют оккупированные территории, – пресс-офицер 128-й отдельной бригады Сил ТрО Курбатов

21 июля, 2023 пятница
16:20
Война с Россией

Пресс-офицер 128-й отдельной бригады Сил ТрО Александр Курбатов рассказал, что ВСУ трудно подойти к позициям россиян из-за очень плотного минирования оккупированных территорий

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Для наших подразделений на Юге главное подойти к позициям противника. Однако этому мешает минирование. Чтобы вы понимали, я выкладывал фото мин, которые мы собрали на участке 50х50 метров. На этом фото видно, что куча этих мин была почти по пояс и это на небольшом участке. Россияне очень плотно минуют оккупированные территории."

Пресс-офицер подчеркнул, что заминирование оккупированных территорий очень замедляет движение техники ВСУ

"Никто в мире не способен представить, как сейчас заминирована оккупированная территория Украины. Даже во времена Второй мировой войны такого плотного минирования не было. Ведь до той войны готовились лишь более 10 лет. А здесь, все что СССР, а потом Россия, накапливались все время после Второй мировой войны. Всеми минами, которые Россия имеет, она заменяет. Она заменяет.

  • На Таврийском направлении за 19 июля Россия потеряла более двух рот солдат и 15 единиц военной техники. По данным Генштаба армия РФ за сутки войны в Украине потеряла 530 солдат, 6 танков и 33 БПЛА.
  • С начала полномасштабного вторжения армия России потеряла на войне в Украине 240 690 военных. 20 июля ВСУ успешно отразили атаки российских террористов на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях.
Украина
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