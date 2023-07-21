Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Для наших подразделений на Юге главное подойти к позициям противника. Однако этому мешает минирование. Чтобы вы понимали, я выкладывал фото мин, которые мы собрали на участке 50х50 метров. На этом фото видно, что куча этих мин была почти по пояс и это на небольшом участке. Россияне очень плотно минуют оккупированные территории."

Пресс-офицер подчеркнул, что заминирование оккупированных территорий очень замедляет движение техники ВСУ

"Никто в мире не способен представить, как сейчас заминирована оккупированная территория Украины. Даже во времена Второй мировой войны такого плотного минирования не было. Ведь до той войны готовились лишь более 10 лет. А здесь, все что СССР, а потом Россия, накапливались все время после Второй мировой войны. Всеми минами, которые Россия имеет, она заменяет. Она заменяет.