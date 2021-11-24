Всем странам Европы следует ввести обязательную вакцинацию, - ВОЗ
Европейский офис Всемирной организации здравоохранения рекомендует ввести обязательную вакцинацию во всех странах ЕС
Об этом заявил директор Европейского офиса ВОЗ Робб Батлер, передает The Guardian.
Батлер призвал страны ЕС рассмотреть вопрос о введении обязательной вакцинации. По его словам, обязательные прививки "хоть и не всегда, но способны помочь распространить вакцину".
Чиновник ВОЗ отметил, что обязательная вакцинация может состояться за счет доверия общества и надеется на "здоровую дискуссию".
Такое заявление прошло после того, как в Германии озвучили планы об обязательных прививках, а также после заявления Австрия об обязательной вакцинации с февраля 2022 года.
- Напомним, Австрия сделает прививку от COVID-19 обязательной для всего населения с 1 февраля 2022 года. С 22 ноября в стране идет общий локдаун, в декабре его снимут только для вакцинированных.
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