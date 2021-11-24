Всем странам Европы следует ввести обязательную вакцинацию, - ВОЗ

Об этом заявил директор Европейского офиса ВОЗ Робб Батлер, передает The Guardian.



Батлер призвал страны ЕС рассмотреть вопрос о введении обязательной вакцинации. По его словам, обязательные прививки "хоть и не всегда, но способны помочь распространить вакцину".



Чиновник ВОЗ отметил, что обязательная вакцинация может состояться за счет доверия общества и надеется на "здоровую дискуссию".



Такое заявление прошло после того, как в Германии озвучили планы об обязательных прививках, а также после заявления Австрия об обязательной вакцинации с февраля 2022 года.

Напомним, Австрия сделает прививку от COVID-19 обязательной для всего населения с 1 февраля 2022 года. С 22 ноября в стране идет общий локдаун, в декабре его снимут только для вакцинированных.

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