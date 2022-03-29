Всем пацанам, кто в форме – уважение: Боксер Беринчик поддержал защитников Украины
Украинский боксер Денис Беринчик выразил благодарность всем, кто с оружием в руках защищает Родину
Видео Беринчик выложил в Instagram.
Боксер из Сорокиного на Луганщине записал обращение в футболке луганского клуба "Заря" и заявил, что этот город всегда был украинским.
"Луганск – это Украина. Всегда был, есть и будет. Есть такие люди, которые не в Киеве, или отсиделись, или уехали. А всем пацанам, кто в форме – респект, всем уважение", - сказал Беринчик.
33-летний боксер после начала полномасштабной российской агрессии вступил в ряды терробороны. Он является обладателем титула WBO International в легком весе (до 61,2 кг) и серебряным медалистом Олимпиады-2012.
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22 марта Василий Ломаченко отказался покидать Украину ради поединка против Джорджа Камбососа.
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