Всем пацанам, кто в форме – уважение: Боксер Беринчик поддержал защитников Украины

Видео Беринчик выложил в Instagram.

Боксер из Сорокиного на Луганщине записал обращение в футболке луганского клуба "Заря" и заявил, что этот город всегда был украинским.

"Луганск – это Украина. Всегда был, есть и будет. Есть такие люди, которые не в Киеве, или отсиделись, или уехали. А всем пацанам, кто в форме – респект, всем уважение", - сказал Беринчик.

33-летний боксер после начала полномасштабной российской агрессии вступил в ряды терробороны. Он является обладателем титула WBO International в легком весе (до 61,2 кг) и серебряным медалистом Олимпиады-2012.

22 марта Василий Ломаченко отказался покидать Украину ради поединка против Джорджа Камбососа.

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