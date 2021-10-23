Всем, кто хочет поставлять газ через Украину, предложено скидку, - Зеркаль

Об этом в субботу, 23 октября 2021 года, на Радио Свобода заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль, информирует Еспресо.TV .



"На самом деле скидка предложена всем, кто готов поставлять через Украину газ сверх законтрактованных объемов. И Украина готова предоставить дополнительных объемов в тех пределах, в которых способна прокачать украинская газотранспортная система", - сказала она.

По данным советника министра, пока уровень газа в европейских хранилищах составляет 86% от нормы.



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"А уровень газа в хранилищах" Газпрома "- это 25%. И если" Газпром "является понимаю, что у него есть газ, а это не просто слова, то у них есть возможности заполнить свои газовые хранилища и также обеспечить Европу тем газом , который они говорили, что готовы качать через «Северный поток-2" и не давить, а не шантажировать этим Европу ", - пояснила она.



Говоря о том, насколько для Украины экономически выгодно транспортировать газ по более низкой цене, Зеркаль указала на то, что речь идет не столько об экономике, сколько о политике.



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"Это дискуссию начал Владимир Путин в прямом эфире. И поэтому при тех обстоятельствах, которые сейчас существуют, это вопрос уже балансировки интересов. Действительно, "Нафтогазу" придется потратить определенные средства, которые они должны получить. Но эти средства останутся в Украине и их получит Оператор газотранспортной системы, а во-вторых, возможно, мы потом сможем обеспечить предоставление "Нафтогазу" каких-то "зеленых грантов", которые помогут том же "Нафтогаза" перейти на биотопливо, или еще что-то построить зеленый ", - предположила урядовиця.

В то же время Зеркаль отметила, что у президента России есть шансы отказаться от предложения, потому что "он манипулирует, и нет предела его манипуляции".

Согласно последнему заявлению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, Кабмину и НАК "Нафтогаз" поручено определить условия для дополнительного транзита в ЕС по меньшей мере 55 млрд кубометров газа в год .



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