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Главная война с Россией "Вселяя хаос и панику в тылу": в госдуме РФ призывают продолжить уничтожение энергетической инфраструктуры Украины

"Вселяя хаос и панику в тылу": в госдуме РФ призывают продолжить уничтожение энергетической инфраструктуры Украины

10 ноября, 2022 четверг
16:48
война с Россией

Депутат госдумы РФ Андрей Луговой высказался за продолжение обстрелов энергетической инфраструктуры Украины

Об этом он написал в своем Telegram.

"Необходимо продолжать удары по энергетической инфраструктуре Украины и Киева, вселяя хаос и панику в тылах противника. И таким образом, в зимний период мы истощим преступный режим Зеленского и войска, брошенные им на берегу Днепра", - заявил российский депутат.

Он также призвал уничтожать все мосты через реку Днепр, чтобы ВСУ не могли получать подкрепления.

  • 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
  • В Минобороны Украины заявили , что говорить об уходе войск РФ преждевременно.

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