Об этом он написал в своем Telegram.

"Необходимо продолжать удары по энергетической инфраструктуре Украины и Киева, вселяя хаос и панику в тылах противника. И таким образом, в зимний период мы истощим преступный режим Зеленского и войска, брошенные им на берегу Днепра", - заявил российский депутат.

Он также призвал уничтожать все мосты через реку Днепр, чтобы ВСУ не могли получать подкрепления.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

В Минобороны Украины заявили , что говорить об уходе войск РФ преждевременно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb