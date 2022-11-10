"Вселяя хаос и панику в тылу": в госдуме РФ призывают продолжить уничтожение энергетической инфраструктуры Украины
Депутат госдумы РФ Андрей Луговой высказался за продолжение обстрелов энергетической инфраструктуры Украины
Об этом он написал в своем Telegram.
"Необходимо продолжать удары по энергетической инфраструктуре Украины и Киева, вселяя хаос и панику в тылах противника. И таким образом, в зимний период мы истощим преступный режим Зеленского и войска, брошенные им на берегу Днепра", - заявил российский депутат.
Он также призвал уничтожать все мосты через реку Днепр, чтобы ВСУ не могли получать подкрепления.
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
- В Минобороны Украины заявили , что говорить об уходе войск РФ преждевременно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.9
Покупка 39.9Продажа 40.58
-
EUR
Покупка 39.15Продажа 40.1
- Актуальное
- Важное