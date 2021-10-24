Вселенского патриарха Варфоломея госпитализировали в США
Вселенский патриарх Варфоломей попал во время визита в США в больницу в Вашингтоне из-за переутомления
Об этом сообщает Orthodox Times .
Патриарх Варфоломей был госпитализирован в больницу Университета Джорджа Вашингтона в столице США, после того как накануне прибыл в страну с 12-дневным визитом.
Патриарх попал на больничную койку из-за того, что почувствовал недомогание из-за усталости от долгого путешествия и напряженной программы мероприятий. Врач Варфоломея посоветовал ему отдохнуть, и из соображений предосторожности он был доставлен в больницу для медицинского обследования.
Визит Вселенского патриарха в США был запланирован на май 2020 года, однако его отложили из-за пандемии коронавируса. В США запланированы встречи Варфоломея с президентом страны Джо Байденом и главой Госдепа Энтони Блинкеном.
- Напомним, 12 сентября Папа Римский Франциск во время визита в Будапешт встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем.
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