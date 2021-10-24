Вселенского патриарха Варфоломея госпитализировали в США

Об этом сообщает Orthodox Times .

Патриарх Варфоломей был госпитализирован в больницу Университета Джорджа Вашингтона в столице США, после того как накануне прибыл в страну с 12-дневным визитом.

Патриарх попал на больничную койку из-за того, что почувствовал недомогание из-за усталости от долгого путешествия и напряженной программы мероприятий. Врач Варфоломея посоветовал ему отдохнуть, и из соображений предосторожности он был доставлен в больницу для медицинского обследования.

Визит Вселенского патриарха в США был запланирован на май 2020 года, однако его отложили из-за пандемии коронавируса. В США запланированы встречи Варфоломея с президентом страны Джо Байденом и главой Госдепа Энтони Блинкеном.