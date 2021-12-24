Вселенский патриарх Варфоломей заболел коронавирусом

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Вселенский патриарх призывает всех соблюдать рекомендации врачей и ученых. Он также призывает тех, кто еще не вакцинирован, пойти и сделать это ради себя и общества", - говорится в заявлении пресс-службы Вселенской патриархии.

Там добавили, что у Варфоломея легкие симптомы, а его самочувствие хорошее.

Напомним, 81-летний патриарх полностью вакцинирован от коронавируса.