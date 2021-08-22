Вселенский патриарх Варфоломей проводит литургию в Святой Софии. ПРЯМОЙ ЭФИР

Богослужение под открытым небом транслирует Еспресо.TV .



"Сегодня историческое мгновение, потому что впервые вселенский патриарх, первый среди предстоятелей церквей, прибыл в Украину, в нашу Поместную церковь уже как в автокефальную, самостоятельную Церковь-Дочерь", - объясняют в ПЦУ.



Киевлян приглашают присоединиться.



"Присоединяйтесь к соборной божественной литургии на территории собора Святой Софии в Киеве, которую возглавляют два предстоятели - всесвятийший вселенский Патриарх Варфоломей и блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний", - говорится в приглашении.

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