Вселенский патриарх Варфоломей проводит литургию в Святой Софии. ПРЯМОЙ ЭФИР
Утром воскресенья, 22 августа 2021 года, патриарх Константинопольского Варфоломей вместе с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием ведут богослужения в Софийском соборе города Киева
Богослужение под открытым небом транслирует Еспресо.TV .
"Сегодня историческое мгновение, потому что впервые вселенский патриарх, первый среди предстоятелей церквей, прибыл в Украину, в нашу Поместную церковь уже как в автокефальную, самостоятельную Церковь-Дочерь", - объясняют в ПЦУ.
Киевлян приглашают присоединиться.
"Присоединяйтесь к соборной божественной литургии на территории собора Святой Софии в Киеве, которую возглавляют два предстоятели - всесвятийший вселенский Патриарх Варфоломей и блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний", - говорится в приглашении.
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