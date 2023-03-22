Об этом сообщает Reuters .

По словам Варфоломея, РПЦ сотрудничала с государственным руководством России в совершении преступлений.

"Церковь и государственное руководство России сотрудничали в совершении преступления агрессии и разделяет ответственность за преступления, такие как шокирующее похищение украинских детей", - сказал Варфоломей.

В то же время, он выразил готовность помочь в "духовном возрождении" России после войны.

"Наш межрелигиозный диалог должен быть сосредоточен на способах противостояния и нейтрализации способности руководства Московского патриархата подрывать единство и узаконивать преступное поведение", - сказал Варфоломей.