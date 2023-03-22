Вселенский патриарх Варфоломей назвал РПЦ ответственной за военные преступления в Украине
Вселенский патриарх Варфоломей назвал Русскую православную церковь ответственной за военные преступления РФ в Украине
Об этом сообщает Reuters .
По словам Варфоломея, РПЦ сотрудничала с государственным руководством России в совершении преступлений.
"Церковь и государственное руководство России сотрудничали в совершении преступления агрессии и разделяет ответственность за преступления, такие как шокирующее похищение украинских детей", - сказал Варфоломей.
В то же время, он выразил готовность помочь в "духовном возрождении" России после войны.
"Наш межрелигиозный диалог должен быть сосредоточен на способах противостояния и нейтрализации способности руководства Московского патриархата подрывать единство и узаконивать преступное поведение", - сказал Варфоломей.
- 21 февраля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подписала соглашение о сотрудничестве с Вселенским патриархом Варфоломеем.
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