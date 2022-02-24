Вселенский Патриарх осудил агрессию РФ и призвал к молитве за украинский народ

Вселенский Патриарх Варфоломей осудил полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом говорится на сайте ПЦУ.



"Обидно пораженный вторжением вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины сегодня утром, Его Всесвятость Вселенский Патриарх Варфоломей позвонил Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украине Епифанию, выразив глубокое сожаление в связи с этим вопиющим нарушением любого понятия поддержку воюющего украинского народа и семей невинных жертв", - говорится в сообщении ПЦУ.



Отмечается, что Вселенский Патриарх осудил это неспровоцированное нападение России на Украину, независимое и суверенное государство Европы, а также нарушение прав человека и жестокое насилие над нашими ближними и, прежде всего, над мирным населением.

Также он просит Бога "любви и мира просветить руководство Российской Федерации, чтобы оно понятно трагическим последствиям таких решений и действий, которые могут стать толчком даже к мировой войне".

Вселенский Патриарх также просит лидеров всех государств, европейских институций и международных организаций работать над мирным урегулированием этой критической ситуации путем честного диалога, являющегося единственным средством разрешения любой проблемы и разрешения любых споров.



Кроме того, Патриарх Варфоломей призвал Поместные Православные Церкви, а также всех христиан и каждого человека доброй воли к непрестанной молитве за украинский народ и за верховенство мира и справедливости в Украине.