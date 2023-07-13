Об этом сообщает ScienceAlert.

По словам профессора физики факультета естественных наук в Университете Оттавы Раджендры Гупты, отставной космологической теории следует дать второй шанс для объяснения аномалий в нашей Вселенной.

Соединив существующую теорию расширения Вселенной с побочным объяснением под названием "Гипотеза усталого света", Гупта обнаружил, что Большой Взрыв мог произойти 26,7 миллиарда лет назад. Это вдвое старше, чем заявляют текущие официальные теории.

Эти дополнительные годы могут объяснить, почему самые дальние наблюдаемые галактики выглядят удивительно зрелыми, хотя должны содержать звезды, которым всего около полумиллиарда лет.

Оценка возраста Вселенной похожа на угадывание дня рождения ребенка по его росту. Объекты на расстоянии (по всем направлениям) выглядят немного краснее, чем мы можем ожидать от их световых паттернов. Вероятнее всего объяснение состоит в том, что пространство расширяется, растягивая эти световые волны, как вытянутую пружину.

Пользуясь данными о расширении света, можно рассчитать обратный процесс, чтобы определить, когда Вселенная была компактной и кипела от концентрированной энергии. Однако это не единственная попытка объяснить, почему свет вдали выглядит краснее.

В 1929 году швейцарский астроном Фриц Цвики предположил, что свет просто утратил свою силу над столь огромными участками космоса. Меньшая энергия означает более низкую частоту и большую длину волны, смещая спектр ярких удаленных объектов.

Как отметил Гупта в своем недавно опубликованном предложении, это не означает, что эти две концепции взаимоотрицаемы. Сочетание может даже помочь понять, почему древнейшим квазарам и галактикам кажется миллиарды лет.

Гибридная гипотеза Гупты предполагает, что Вселенная действительно так велика, как мы думаем, расширившись до своего размера после Большого взрыва в прошлом. Он начинает с двух расширяющихся моделей Вселенной: одна базируется на стандартных предположениях о равенстве и плоскостности космоса, а вторая вносит некоторые изменения, связанные с так называемой константой связи.

"Наша недавно разработанная модель растягивает время формирования галактики на несколько миллиардов лет, делая возраст Вселенной 26,7 миллиарда лет, а не 13,7, как предполагалось ранее", – заявляет исследователь.