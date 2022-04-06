Всех противников вступления Украины в НАТО следует везти в Бучу. Увидев преступления россиян, изменит мнение даже Макрон, - Фирсов

Боец ТрО рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"Сразу после увиденного в Буче я озвучил идею, что всех этих скептиков или политиков, придерживающихся недостаточно проукраинской риторики, говорят, что Украине не место в НАТО, - их надо приглашать всех и везти прямо в Бучу. Чтобы они через свое сердце, через свою голову пропустили это все", – отметил Фирсов.



По мнению политика, если бы президент Франции Макрон, к примеру, увидел ужасы и пробыл сутки в Буче, он бы кардинально изменил свою позицию по отношению к России.



"Если бы условный Макрон просто пообщался с людьми и увидел собственными глазами, что произошло в Буче, он бы не смог несколько ночей уснуть, ведь такого ужаса он в своей жизни еще не видел. И, возможно, тогда бы у него была четкая и жесткая, исключительно проукраинская риторика, тогда были бы и максимально жесткие санкции в отношении России, закрытие неба над Украиной и предоставление нам оружия. К сожалению, сейчас даже ужасы, которые произошли в Буче, для мира не являются каким-то таким аргументом, чтобы четко понять, что Путин является террористом", - заметил Егор Фирсов.

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