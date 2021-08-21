"Всех п **** ть! Женщин - мордой к стене". Как в Беларуси полковник инструктировал ОМОН

Сегодня антирежимные хакеры обнародовали 3-минутный отрывок разговора заместителя начальника милиции общественной безопасности УВД Минского облисполкома полковник Николая Максимовича с одним из его подчиненных, передает Еспресо.TV .



Аудиозапись сделано 11 августа 2020 года во время разгона массовых протестных акций на третий день после сфальсифицированных перевыборов в пользу постоянного правителя Беларуси Александра Лукашенко.



Полковник Максимович высказывается грубо, но при этом крайне однозначно:



"Только всех п **** ть, б ** дь".



"Одно исключение для женщин, б ** дь, - то, что они не лежат мордой в асфальт, б ** дь, а стоят у стены, б ** дь, мордой к стене, б ** дь".



"Мы хотим напомнить, что личность каждого пособника режима будет установлена. Никто не избежит ответственности", - уверяют киберпартизаны.

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