Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины .

Как говорится в сообщении, районным военкоматам временно оккупированной Горловки поставлена задача "мобилизовать" 6 тыс. местных жителей, но оккупанты не могут найти такое количество мужчин.

"В городе проводится розыск мужчин призывного возраста. Продолжаются облавы на Центральном рынке, местах общественного посещения, магазинах, ТЦ, АЗС и т.д. Учитывая предыдущие "призывные кампании" и бегство большого количества мужчин из города, оккупанты не могут набрать достаточное количество людей под "мобилизацию" "Вместо этого эти меры существенно увеличивают социальное напряжение - на сегодняшний день в Горловке остались исключительно женщины, дети и пожилые люди", - пишет разведка.

Отмечается, что мужчины из Горловки, ранее "мобилизованные" в состав 9-го отдельного полка морской пехоты 1-го армейского корпуса оккупационных войск, не выходят на связь с 11 сентября.

"Известно, что перед этим они находились в оккупированных районах Херсонской области и отказались участвовать в боевых действиях. Последняя поступающая от них информация: российские командиры угрожали всех "отказников" отправить на передовую без оружия", - пишет ГУР МО Украины.

Почти 50 мобилизованных оккупантов из Горловки, Донецкая область, написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях.

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