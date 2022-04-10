Об этом сообщает официальный Telegram-канал Энергоатома.



"Руководитель Энергоатома Петр Котин вместе со специалистами посетил один из участков Рыжого леса в зоне отчуждения, где российские военные копали траншеи и пытались строить фортификационные сооружения. На этом месте были зафиксированы аномально высокие показатели радиационного состояния", - говорится в .



Показатель внешнего облучения (гамма-фон) в местах замера в 10-15 раз превышает норму. Один из показателей, формирующий внутреннее облучение, полученное оккупантами от поверхности почвы (Бета загрязнения), в местах в 160 раз больше нормы.



"Другим фактором внутреннего облучения является Альфа загрязнение, которое формируется вследствие разбросанных на этом участке Рыжого леса фрагментов облученного ядерного топлива, графитовой кладки и т.д. Эти фрагменты сейчас расположены на глубине 40-80 см, оккупанты же копали и глубже", - рассказали в Энергоатоме.



При попадании внутрь организма такой вид облучения оказывает влияние в десятки и сотни раз мощнее, чем от гамма- и бета-излучения. Всех оккупантов, которые почти 30 дней базировались и копали в Рыжем лесу, ожидает лучевая болезнь разных степеней тяжести.





С 24 февраля 2022 года российские оккупанты захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Пройдя запрещенными для передвижения маршрутами, они стали причиной в зоне отчуждения ухудшения радиационной обстановки.