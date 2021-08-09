"Всех не перевешаешь": Лукашенко прокомментировал гибель Шишова в Киеве
9 августа в Минске самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко заявил, что Украина должна разобраться, как он "с веревкой" попал в Киев и повесил белорусского активиста Виталия Шишова
Об этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал на конференции, передает Укринформ.
"Вплоть до высокого уровня люди (в Украине, - ред.) начали кивать на Беларусь (в связи со смертью Шишова, - ред.). Надо разбираться. А если вы нас упрекнули - факты на стол: когда был там Лукашенко, с какой веревкой он туда приехал, зачем он его повесил... Произошло преступление у вас на территории. Вы взяли этого человека к себе - вы за него несете ответственность", - сказал Лукашенко.
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Лукашенко отметил, что никто из Беларуси не шел бы вешать политэмигранта.
"Повесили одного - завтра будет такой другой, Всех не перевешаем", - добавил он.
Лукашенко также заявил, что Шишова "поддерживали спецслужбы Украины", он "повесился или его повесили" на территории Украины, поэтому Украина должна расследовать его смерть и дать Беларуси "ответ, кто повесил и как повесил гражданина Беларуси".
- Напомним, 2 августа Виталий Шишов вышел на прогулку в Киеве и не вернулся
- 3 августа его нашли повешенным в парке.
- В Белорусском доме, соучредителем которого был Виталий Шишов, заявили о слежке за ним.
- Прокуратура начала расследовать дело, квалифицировав его как умышленное убийство
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