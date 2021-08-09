Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир "Всех не перевешаешь": Лукашенко прокомментировал гибель Шишова в Киеве

"Всех не перевешаешь": Лукашенко прокомментировал гибель Шишова в Киеве

9 августа, 2021 понедельник
17:42
Мир Лукашенко

9 августа в Минске самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко заявил, что Украина должна разобраться, как он "с веревкой" попал в Киев и повесил белорусского активиста Виталия Шишова

Об этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал на конференции, передает Укринформ.

"Вплоть до высокого уровня люди (в Украине, - ред.) начали кивать на Беларусь (в связи со смертью Шишова, - ред.). Надо разбираться. А если вы нас упрекнули - факты на стол: когда был там Лукашенко, с какой веревкой он туда приехал, зачем он его повесил... Произошло преступление у вас на территории. Вы взяли этого человека к себе - вы за него несете ответственность", - сказал Лукашенко.

Читайте также: Гибель Шишова: Грозев заявил, что среди белорусских эмигрантов в Киеве есть агенты ФСБ

Лукашенко отметил, что никто из Беларуси не шел бы вешать политэмигранта.

"Повесили одного - завтра будет такой другой, Всех не перевешаем", - добавил он.

Лукашенко также заявил, что Шишова "поддерживали спецслужбы Украины", он "повесился или его повесили" на территории Украины, поэтому Украина должна расследовать его смерть и дать  Беларуси "ответ, кто повесил и как повесил гражданина Беларуси".

  • Напомним, 2 августа Виталий Шишов вышел на прогулку в Киеве и не вернулся
  • 3 августа его нашли повешенным в парке.
  • В Белорусском доме, соучредителем которого был Виталий Шишов, заявили о слежке за ним.
  • Прокуратура начала расследовать дело, квалифицировав его как умышленное убийство
убийство
Александр Лукашенко
Киев
репрессии в Беларуси
Читайте также:
збірна України
7 августа, 2021 суббота
В УАФ назвали имя нового главного тренера сборной Украины
8 августа, 2021 воскресенье
На Кубе после массовых протестов власть пошла на беспрецедентный шаг в экономике
Лукашенко
7 августа, 2021 суббота
Байден подготовил Лукашенко "подарок" на годовщину сфальсифицированных выборов в Беларуси
Киев
+30
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.72
    Покупка 26.72
    Продажа 26.97
  • EUR
    Покупка 31.35
    Продажа 31.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
9 августа
19:49
Зеленський
Зеленский провел кадровые назначения в ВСУ: сменил командующих воздушных сил и десантно-штурмовых войск
19:25
Лукашенко заявил, что похищенного режимом Протасевича допрашивали террористы "Л/ДНР"
19:24
СБУ заявила о разоблачении коррупции на 384 млн грн на ударственном энергетическом предприятии
18:56
Украина готова отразить атаки противника в случае полномасштабного вторжения, - главнокомандующий ВСУ
18:38
Наталья Диденко
Наталья Диденко предупредила об атмосферном фронте: принесет жаркие +33°C и дожди
18:21
Андрей Пятов
Зеленский звонил где-то из леса, - Пятов вспомнил, как во время Евро говорил с президентом
18:18
Неизвестные подожгли дверь посольства Беларуси в Бельгии
18:15
Оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из гранатометов и запускали беспилотник
18:08
Украина приняла копии верительных грамот от посла Израиля
17:58
В Украине планируют продолжить адаптивный карантин еще на два месяца
17:54
Лукашенко
"Мы бы это сделали в течение суток": Лукашенко заявил, что вместе с Путиным мог бы "поставить на колени" Украину
17:43
Лионель Месси
Месси прибыл в Париж для подписания контракта с ПСЖ
17:38
Кабмин
Кабмин принял все подзаконные акты, необходимые для реализации закона об "инвестнянях"
17:35
Владимир Талашко
Преподавателя Карпенко-Карого и звезду советского кино Талашко обвинили в сексуальных домогательствах: Минкульт проведет расследование
17:35
Андрей Шкиль
Во Франции протесты против "ковидных паспортов" становятся все более политическими, - Шкиль
17:29
гривна
67% украинский относят себя к категории бедных, - Госстат
17:27
"Динамо"
"Динамо" установило безумное историческое достижение в УПЛ
17:20
В детском саду Тернополя вспышка кишечной инфекции, - Госпродпотребслужба
17:15
Северный поток
Байден назначил спецпосланника для переговоров с Германией по "Северному потоку-2"
17:14
В июле украинский авиатрафик вырос до 70% от докарантинного уровня
17:06
В Одессе СБУ разоблачила канал трафика кокаина членами итальянской мафии из "Ндрангета"
17:02
COVID-19
В трех областях Украины динамика госпитализации из-за COVID-19 превышает норму
16:46
Американские военные прибыли в Винницу для совместных учений
16:33
Павел Бялай
Суд отпустил обвиняемого в убийстве журналиста Веремия под ночной домашний арест
16:12
Во Франции подозреваемый в поджоге собора ХIV века руандиец убил католического священника и сдался полиции
16:07
Серхио Агуеро
Новый форвард "Барселоны", который должен заменить Месси, травмировался на 10 недель
16:00
Минюст: За годы независимости Украины родилось более 13 млн детей
15:59
Иван Юрик
Исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Юрик уходит в отставку
15:46
Инфляция в июле ускорилась до 10,2% по сравнению с прошлым годом, - Госстат
15:27
Загрязнение воздуха
Арктика растает, стихийные бедствия участятся и усилятся: ООН объявила "красный код для человечества" из-за глобального потепления
15:18
Роберто Де Дзерби
Тренер "Шахтера" Де Дзерби рассказал, считает ли украинцев хуже бразильцев
15:05
Лукашенко
Великобритания ввела новый пакет санкций против Беларуси, в списке Лукашенко
14:52
СБУ разоблачила в Одесской масштабное хищение бюджетных средств: за год государство понесло 600 млн грн убытков
14:42
В порту в Норвегии горит российское судно, были слышны взрывы
14:37
Свитолина вернулась в топ-5 лучших теннисисток мира
14:32
Владимир Зеленский
Зеленский начал рабочую поездку на юг Украины
14:21
Сергей Ребров
Мы хотим его видеть, - президент УАФ Павелко назвал нового тренера сборной Украины
14:19
Впервые в истории: украинские парашютисты станцуют в небе гопак к годовщине Независимости
14:11
экс-президент-беглец Виктор Янукович
НАБУ планирует дать запрос в Интерпол о международном розыске Януковича
14:05
В Одессе под ОГА протест: требуют остановить демонтаж типографии Фесенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV