Всех ликвидированных на Днепропетровщине кадыровцев будут хоронить зашитыми в свиные шкуры, - заместитель мэра Днепра
Наемников Рамзана Кадырова, которых защитники Украины будут уничтожать, начиная с 20 марта 2022 года, в пределах Днепропетровской области будут хоронить по особой процедуре
Об этом у себя на телеграмм-канале под названием "Разбитая гармошка Костромы" сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, передает Епресо.TV.
"Официально. Решение принято. Все кадыровцы, убитые на территории Днепропетровской области, будут зашиты и похоронены в свиных шкурах. Спасибо мясокомбинатам города. Посмотрим, как их примут на небе. Животные", - заявил сегодня, 20 марта, вицемер Днепра.
О том, что данный ТГ-канал запущен им лично, Лысенко известил фейсбук.
Также Лысенко привел подробности текущего положения дел в Днепропетровской области.
"По состоянию на 12:30 территория Днепропетровской области является стерильной от оккупантов. Ни один вражеский сапог не пересек границы нашей области. Запасы топлива, продуктов питания есть в большом количестве", - отметил он.
В то же время в область продолжают поступать российские военнопленные.
Только за первую половину дня 20 марта таких прибыло 23 человека, заявил Михаил Лысенко.
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