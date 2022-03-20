Всех ликвидированных на Днепропетровщине кадыровцев будут хоронить зашитыми в свиные шкуры, - заместитель мэра Днепра

Об этом у себя на телеграмм-канале под названием "Разбитая гармошка Костромы" сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, передает Епресо.TV.



"Официально. Решение принято. Все кадыровцы, убитые на территории Днепропетровской области, будут зашиты и похоронены в свиных шкурах. Спасибо мясокомбинатам города. Посмотрим, как их примут на небе. Животные", - заявил сегодня, 20 марта, вицемер Днепра.

О том, что данный ТГ-канал запущен им лично, Лысенко известил фейсбук.



Также Лысенко привел подробности текущего положения дел в Днепропетровской области.



"По состоянию на 12:30 территория Днепропетровской области является стерильной от оккупантов. Ни один вражеский сапог не пересек границы нашей области. Запасы топлива, продуктов питания есть в большом количестве", - отметил он.



В то же время в область продолжают поступать российские военнопленные.



Только за первую половину дня 20 марта таких прибыло 23 человека, заявил Михаил Лысенко.





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