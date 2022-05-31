Всех горняков, заблокированных под землей в шахте Донецкой области, подняли на поверхность

Об этом сообщило Общественное со ссылкой на главу Торецкого теркома профсоюзов Василий Щербань.

"Мы использовали специальные генераторы, которые всегда подготовлены. Всех шахтеров подняли на поверхность 29 мая. Напряжение есть. Шахта работает", - говорится в сообщении.

Горняков подняли на поверхность на шахтах "Центральной" и "Торецкой".

Отметим, в Донецкой области 115 горняков остались под землей в двух шахтах из-за обесточивания населенных пунктов.

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