Всего в Николаеве повреждено около 500 многоэтажек, - депутат облсовета Москаленко

Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.



"За последние две недели Николаевщина находится под постоянными обстрелами. Войска оккупанта стоят на границах Херсонской области, поэтому мы получаем как ракетные удары, так и с артиллерии и РСЗО. Много повреждено многоэтажек именно ракетными попаданиями, потому что они точечно повреждают здания. В целом повреждено близко 500 многоэтажек по городу, но около 100 жилых домов и квартир не подлежат восстановлению", - отметила депутат Николаевского областного совета.



Виктория Москаленко добавила, что 2 августа в результате вражеских обстрелов Николаева повреждены общежитие университета и инфраструктурные объекты; погибших нет, кроме ранений, полученных охранником общежития.

Ночью, 31 июля, после 01:00 и утром, около 05:00, Николаев подвергся массированным обстрелам. Погиб один человек, два человека получили ранения. Россияне массированно обстреляли Николаев кассетными снарядами, разрушен ряд объектов

Около 40 ракет ночью прилетели по Николаеву, это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщила глава облсовета

1 августа городской глава Николаева Александр Сенкевич сообщил об обстреле Микоаева

2 августа агрессор ударил ракетами и реактивными снарядами по Николаеву.

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