Всего в Николаеве повреждено около 500 многоэтажек, - депутат облсовета Москаленко
Виктория Москаленко, депутат Николаевского областного совета, рассказала, что войска оккупанта стоят на границах Херсонской области, поэтому по Николаевщине враг наносит как ракетные удары, так и с артиллерии и РСЗО
Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.
"За последние две недели Николаевщина находится под постоянными обстрелами. Войска оккупанта стоят на границах Херсонской области, поэтому мы получаем как ракетные удары, так и с артиллерии и РСЗО. Много повреждено многоэтажек именно ракетными попаданиями, потому что они точечно повреждают здания. В целом повреждено близко 500 многоэтажек по городу, но около 100 жилых домов и квартир не подлежат восстановлению", - отметила депутат Николаевского областного совета.
Виктория Москаленко добавила, что 2 августа в результате вражеских обстрелов Николаева повреждены общежитие университета и инфраструктурные объекты; погибших нет, кроме ранений, полученных охранником общежития.
- Ночью, 31 июля, после 01:00 и утром, около 05:00, Николаев подвергся массированным обстрелам. Погиб один человек, два человека получили ранения. Россияне массированно обстреляли Николаев кассетными снарядами, разрушен ряд объектов
- Около 40 ракет ночью прилетели по Николаеву, это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщила глава облсовета
- 1 августа городской глава Николаева Александр Сенкевич сообщил об обстреле Микоаева
- 2 августа агрессор ударил ракетами и реактивными снарядами по Николаеву.
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