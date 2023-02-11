"Всего 9% из почти полутора тысяч мировых компаний покинули рынок РФ", - Подоляк
Среди оставшихся работать в России западных компаний наибольшую долю составляют немецкие (19,5%), 12,4% – американские, 7% – японские
Об этом 11 февраля в telegram-канале сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Почти год войны. И только 9% из почти полутора тысяч мировых компаний покинули рынок РФ", - говорится в сообщении.
В частности, остались работать в государстве-террористе: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit и т.д.
Также Подоляк отметил, что некоторые западные банки в целом за год полномасштабной войны получили сверхприбыли в России. Raiffeisen увеличил прибыль в России на 313%. За 2022 год прибыль российского филиала составила 474 миллиона евро, и это самая большая сумма среди филиалов Юго-Восточной Европы.
"Налог на прибыль компаний в России – 20%. Следовательно, Raiffeisen за последний финансовый год пополнил российскую казну на 94,8 миллиона евро только этим налогом. Сумма других сборов намного больше. То есть это и есть налог на войну, на убийства украинцев", – отметил он.
В частности добавляется, что недавно НАПК признало американскую корпорацию международным спонсором войны. Компании принадлежат такие дочерние предприятия и бренды как Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor и т.д.
Они не только не вышли с рынка РФ, но и продолжают работу комбината бытовой химии, являющегося крупнейшим в мире производителем моющих средств для P&G, и завода по изготовлению лезвий и бритвенных станков Gillette.
Работая в РФ, международные компании латят в российский госбюджет налоги, используемые для производства продукции оборонно-промышленного комплекса. Общая годовая выручка этих 1200+ компаний в России – почти 290 миллиардов долларов, что является частью ВВП РФ.
"Не выйти с рынка РФ за год полномасштабной войны – это не случайность, а сознательная позиция. Не будем забывать и об уровне коррупции в РФ. Каждый бизнес пополняет карманы непосредственно Путина и его окружения – авторов агрессивной войны в центре Европы. Пассивное бездействие – это также преступление. Пополняя российский бюджет миллиардами долларов, они мешают быстро и правильным способом завершить войну", - подчеркнул Подоляк.
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