"Всегда так бывает весной": коллаборант Сальдо делает вид, что затопление Херсонщины - фейк
Херсонский коллаборант Владимир Сальдо продолжает делать вид, что все кадры затопленных украинских городов — фейк
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
В ЦПД отметили, что Сальдо выполняет указание Кремля.
"На самом деле мы находимся на берегу Каховского водохранилища и вода как была, так и есть. Сильного подъема нет. Да, бьет волна. Да, ветер сильный. Но это всегда так бывает весной. Поэтому сказки, которые рассказывает "киевский режим", пытаясь запугать наших людей и посеять панику, пусть оставит при себе. Лучше пусть придумает, как можно скорее выйти из этой ситуации. Но, пожалуй, это не о них. Мы об этом подумаем", - сказал гауляйтер Херсонщины.
В первый день после подрыва Каховской ГЭС Сальдо тоже говорил, что ситуация под контролем, хотя за его спиной была видна затопленная улица.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь.
- 9 июня СБУ обнародовала перехват, доказывающий, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа РФ.
- Больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь.
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