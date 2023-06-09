"Всегда так бывает весной": коллаборант Сальдо делает вид, что затопление Херсонщины - фейк

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В ЦПД отметили, что Сальдо выполняет указание Кремля.

"На самом деле мы находимся на берегу Каховского водохранилища и вода как была, так и есть. Сильного подъема нет. Да, бьет волна. Да, ветер сильный. Но это всегда так бывает весной. Поэтому сказки, которые рассказывает "киевский режим", пытаясь запугать наших людей и посеять панику, пусть оставит при себе. Лучше пусть придумает, как можно скорее выйти из этой ситуации. Но, пожалуй, это не о них. Мы об этом подумаем", - сказал гауляйтер Херсонщины.

В первый день после подрыва Каховской ГЭС Сальдо тоже говорил, что ситуация под контролем, хотя за его спиной была видна затопленная улица.