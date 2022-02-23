Всегда гордился своим народом и страной: Шевченко обратился к украинцам

Об этом Шевченко написал в Instagram.

По его словам, украинцы пережили много непростых периодов и за прошедшие 30 лет сформировались как нация.

"Украина - моя Родина. Я всегда гордился своим народом и своей страной. Мы пережили много непростых периодов, и за прошедшие 30 лет сформировались как нация. Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан. Это самое главное наше достояние. Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединиться. В единстве мы победим. Слава Украине", - написал Шевченко.

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