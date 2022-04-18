Всегда были украинофобами: Маркевич жестко высказался об отказе Суркисов отпустить динамовцев в сборную Украины

Об этом сообщает FanDay .

По словам Маркевича, он шокирован отказом Суркисов отпустить в конце апреля игроков "Динамо" в сборную Украины для подготовки к решающим отборочным матчам чемпионата мира-2022.

"Даже не мог ожидать, что такое может случиться. Я шокирован. Я считаю, что это произвол со стороны "Динамо" и его надо прекращать. Суркисы всегда были украинофобами, а сейчас это даже не обсуждается. Я воевал с ними всю жизнь, теперь они полностью раскрылись", - возмутился Маркевич.

Он добавил, что футболисты "Динамо" должны в этой ситуации действовать самостоятельно и присоединиться к команде. .

"Также я не понимаю, почему молчат футболисты. Почему они не скажут, что хотят поехать в сборную? Они должны выступить и сказать: "29 апреля мы едем в сборную! Не желаете нас отпускать - мы поедем сами!". Футболисты должны решать, а не Суркисы и Луческу. Я призываю футболистов "Динамо" все бросать и ехать в сборную, если они действительно любят Украину и хотят поехать на чемпионат мира!", - сказал он. Маркевич.

По его убеждению, братьям Суркисам вообще нельзя разрешать возвращаться в Украину.

"Если мы позволим им вернуться, тогда мы ничего не стоим. Это будет полный маразм", – убежден Маркевич.

Сборная Украины приступит к тренировочному сбору перед решающим этапом квалификации ЧМ-2022 29 апреля в Словении. В мае национальная команда намерена сыграть несколько товарищеских матчей. "Динамо" соглашается отпустить игроков только 23 мая.

1 июня команду Александра Петракова ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится игра против Уэльса.

17 апреля стало известно, что "Динамо" отказалось отпускать своих футболистов в сборную Украины для подготовки к стыковому матчу чемпионата мира – 2022 против Шотландии раньше 23 мая.

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что киевский клуб отказался отпускать футболистов в сборную Украины в апреле по рекомендации главного тренера Мирчи Луческу

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