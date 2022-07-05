Да до сих пор не стихает интерес к просмотру демонических историй самобытных женщин с ведьмацкими способностями. Безумный микс жанров – драма, ужасы, триллер, фэнтези. Разве не увлекательно? Сюжет разворачивается вокруг трех сестер – самых мощных добрых ведьм.

Феномен долгоиграющей популярности сериала "Все женщины ведьмы"

Пожалуй, он заключается в харизме удачно подобранного состава актрис и актеров, которые не просто сыграли, а прожили самих себя. Они прожили ту жизнь, которая существует рядом с ними. Жизнь героев их Alter ego ("альтер эго" с латыни - это "второе я", вторая сущность человека, вторая личность или личность внутри человека, - ред.).

Итак, номер один в сериале – Прю Холливелл в исполнении Шеннен Догерти. Героиня этой актрисы завоевывает до сих пор сердца зрителей и собирает фанатов со всех уголков земного шара.

Кто же она – Шеннен Догерти?

Шеннен Догерти – дочь владелицы салона красоты. А красота (врожденная или приобретенная) – это удивительный ментальный наркотик. Привычка к красоте в повседневной жизни и стремление быть желанной - именно такие составляющие характера у той, кого судьба заводит в ловушку артистической среды.

С детства девочка уже понимала, кем хочет стать, и как будет развиваться ее дальнейшая история жизни. Ведь красота и творчество – тождественные понятия. Ну, или почти тождественные.

В Шеннен Догерти течет кровь ирландских предков. И, вероятно, на генетическом уровне у молодой актрисы возникла любовь к традиционной ирландской мифологии. А главные составляющие ирландской мифологии - ужасы, фэнтези, триллеры, древние саги об удивительных существах и духах со сверхъестественными силами. Банши, Клереконы, Лепреконы, Ланоши и т.д. И все они, безусловно, похожи на героев вымышленного мира в сериале "Все женщины - ведьмы".

Именно поэтому Шеннон Догерти так органично вписывается в роль Прю Холливелл, могущественной доброй ведьмы, спасающей невинных. Когда Догерти спрашивали, какой суперсилой своей героини она хотела бы владеть в реальной жизни, женщина ответила: "Уметь себя клонировать".

Через много лет после выхода сериала на экран, актриса опубликовала в своем Instagram кадр из 16 серии 1 сезона. На нем выстроились в ряд три Прю. Фото подписала:

"Иногда я хотела бы уметь себя клонировать…"

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Белая ведьма Аллиса Милано

Об особенностях характера актрисы Алиссы Милано, сыгравшей в сериале добрую ведьму Фиби Холливелл, достаточно сказать, что в реальной жизни женщина – Посол доброй воли Детского фонда ООН от США. Настоящая добрая фея в реальной жизни. То есть… белая ведьма.

"Зооведьма" Холли Мари Комбс

Голли Мари Комбс, сыгравшая Пайпер Холливелл, известна своей любовью к животным. У нее дома целый зоопарк. Собаки, лошади, кошки, хомяки и попугаи. В одном интервью актриса сказала, что искренне верит в материализацию позитивных мыслей, которое часто повторяется. Этакая реальная магия в действии.

Конотопские ведьмы

И все эти прекрасные женщины из далекой Америки. А что происходит у нас под носом? Есть ли в Украине ведьмы? Да конечно же. Об этом еще рассказывал Григорий Квитка-Основьяненко в своей сатирически фантастической повести "Конотопская ведьма". В ней говорится о козацкой старшине, сотнике славной конотопской сотни Никите Уласовиче Забрехе, его писаре Прокопе Григорьевиче Пистряке и ведьме Явдохе Зубихе. Сотник организует охоту на ведьм, потому что в Конотопе давно не было дождя. Бросают местных женщин в воду: если утонет – значит не ведьма, если нет – та, что нужно. Вот и утонуло много невинных девок тогда, а одна – Явдоха Зубиха - выплыла. Последней изрядно досталось - ведьма разозлилась на Забреху, однако тот позже пришел к ней с подарками и попросил устроить ему свадьбу с хорунжевой Оленой. Явдоха все устраивает так, что сотник вместо этого женится на самой страшной девушке в городе и позже будет уволен с должности.

И сегодня, когда реальная жизнь похожа на "сюр", и этот "сюр" постепенно пытается пустить свои ядовитые побеги в наше настоящее, украинские женщины не остаются в стороне. Как, например, в знаменитом Конотопе, когда атакой на российских захватчиков пошли местные "ведьмы" с угрозами: "Ты вообще знаешь, где находишься? Это Конотоп! Здесь каждая вторая женщина - ведьма! У тебя завтра не будет стоять!". Произошло это второго марта 2022 года во время вхождения в город колонны оккупантов.