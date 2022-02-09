Все же так этого хотели: Олимпийская чемпионка по Украине странно прокомментировала досрочное возвращение из Пекина
Украинская биатлонистка Валя Семеренко заявила, что решила досрочно прекратить выступления на Олимпийских играх в Пекине, чтобы дать дорогу молодым
Слова Семеренко передает Федерация биатлона Украины в Facebook .
По словам Семеренко, она была вынуждена преждевременно покинуть Олимпийские игры в Пекине из-за проблем со здоровьем.
"Мой организм дал сбой, что заставило меня покинуть Олимпийские Игры. Я долго думала и даю шанс молодым проявить себя на старте. Все же так этого хотели", - написала Семеренко, по возвращении которой домой в сборной Украины не хватает одной биатлонистки, чтобы выступить в эстафете.
В настоящее время Елена Белосюк и Дарья Блашко находятся на самоизоляции из-за положительных тестов на коронавирус. В команде осталось всего три здоровых биатлонистки - Юлия Джима, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина.
36-летняя Валя Семеренко не смогла финишировать в индивидуальной гонке на 15 км из-за плохого самочувствия. Она также выступала на Играх-2022 в смешанной эстафете, где на первом этапе заработала три штрафных круга и лишила сборную Украины шансов вмешаться в борьбу за медали.
Семеренко - олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете.
- 7 февраля стало известно, что Валя Семеренко из-за проблем со здоровьем досрочно завершила выступления в Пекине.
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