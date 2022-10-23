Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Нам нужно больше поработать, а точнее соответствующим структурам, чтобы больше узнать новые подходы Китая к внешней политике и действительно ли эта страна станет более авторитарной и готовой к войне. То, что мы видим сейчас, очень похоже на это. Сейчас, после переизбрания, Си Цзиньпин будет более единолично принимать решения", – пояснил Чалый.

Дипломат убежден, что вероятность вторжения Китая в Тайвань зависит от результатов войны России против Украины.

"Если отбросить очень много факторов, которые могут появиться, то Китай готовится решить вопрос Тайваня военным путем. Китай готов сделать это как можно скорее. Это нужно Си Цзиньпину, чтобы обосновать эти подходы Коммунистической партии и остаться в должности и в дальнейшем. Он это будет делать, я не сомневаюсь, однако позволят ли ему это сделать, это уже другой вопрос. Думаю, все будет зависеть от результатов войны России против Украины. Если США и их союзники не помогут максимально для победы Украины, то война Китая против Тайваня неизбежна ", – добавил он.

22 октября Коммунистическая партия Китая на своем 20-м съезде утвердила Си Цзиньпина на третий пятилетний срок пребывания в должности генерального секретаря Компартии

22 октября стало известно, что Китай осудил санкции ЕС против Ирана.

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