Все зарегистрированные в ЕС вакцины от COVID-19 защищают от штамма "дельта", - европейский регулятор
В Европейском агентстве медпрепаратов (EMA) заявили, что все четыре зарегистрированные в ЕС вакцины от коронавируса защищают от всех штаммов, в том числе от штамма "дельта", который сейчас быстро распространяется в мире
Об этом сказал руководитель вакцинных стратегий EMA Марко Кавалери, передает Радио Свобода .
По словам представителя ЕМА, данные со всего мира свидетельствуют, что две дозы вакцины защищают в том числе от штамма "дельта", ранее известного как "индийский" штамм.
Чиновник отметил, что лабораторные анализы подтвердили способность антител, возникающих в результате вакцинации, нейтрализовать штамм "дельта".
В то же время в ЕМА призвали разработчиков вакцин активно следить за событиями и быть начеку.
"За последние месяцы был уже целый ряд штаммов, и мы ожидаем, что их будет еще больше", - сказал Кавалери.
Сейчас в ЕС зарегистрированы вакцины компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca для полной вакцинации требуют двух доз, Johnson & Johnson - одной.
- Напомним, ранее эксперты Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) Германии заявили, что от штамма "дельта" лучше защищает прививка комбинацией вакцин .
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