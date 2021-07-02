Все зарегистрированные в ЕС вакцины от COVID-19 защищают от штамма "дельта", - европейский регулятор

Об этом сказал руководитель вакцинных стратегий EMA Марко Кавалери, передает Радио Свобода .



По словам представителя ЕМА, данные со всего мира свидетельствуют, что две дозы вакцины защищают в том числе от штамма "дельта", ранее известного как "индийский" штамм.



Чиновник отметил, что лабораторные анализы подтвердили способность антител, возникающих в результате вакцинации, нейтрализовать штамм "дельта".



В то же время в ЕМА призвали разработчиков вакцин активно следить за событиями и быть начеку.



"За последние месяцы был уже целый ряд штаммов, и мы ожидаем, что их будет еще больше", - сказал Кавалери.



Сейчас в ЕС зарегистрированы вакцины компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca для полной вакцинации требуют двух доз, Johnson & Johnson - одной.

Напомним, ранее эксперты Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) Германии заявили, что от штамма "дельта" лучше защищает прививка комбинацией вакцин .



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb