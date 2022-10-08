Все запасы оружия стран-партнеров нужно открыть для Украины, - глава МИД Литвы

Об этом министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил в интервью Укринформу.

"Литва всегда на всех возможных уровнях отстаивала позицию, что Украине нужно "все, что мы имеем", не приводя никаких аргументов типа "мы просто даем "джавелины" и "стингеры" и может еще что-то. Стало понятно, что украинская армия способна, используя оружие стандартов НАТО успешно отвоевать оккупированные территории. Сейчас мы находимся в точке, когда ранее использовавшиеся аргументы больше не актуальны", - сказал он.

Ландсбергис отметил, что в настоящее время страны-союзники не могут объяснять свои отказы в поставке оружия тем, что "оно очень технологически сложно, чтобы обучать и тренировать украинских военных", или то, что оружие может быть "потеряно" или "уничтожено".

"Я уже не раз об этом говорил и сейчас повторю, что все наши запасы нужно открыть для украинской армии", - добавил он.

Министр также подчеркнул, что в настоящее время существуют платформы в разных странах, где украинцы проходят военное обучение.

"Если где-то еще продолжаются дебаты, это досадно, потому что чем дольше они будут тянуться, тем дольше будет тянуться война", - добавил он.

5 октября СМИ сообщили, что Литва потратит на нужды Украины почти 3 млн. евро, которые предназначались для Афганистана. Как уточнил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, большинство средств – более 2,1 миллиона евро – пойдут на закупку теплых вещей для украинских военнослужащих. Остальные будут переданы в фонд комплексного пакета НАТО в поддержку Украины.

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