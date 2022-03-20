Все вышли уже на игру, а ты сидишь заперт в туалете, чтобы никто не видел, и заказываешь бронежилеты, - футболист Зозуля рассказал о жизни во время войны

Об этом Зозуля рассказал в интервью программе Денисов Time на " Футбол 1 ".

Зозуля также отметил работу волонтеров."То, что сейчас вытворяют волонтеры – я просто схожу с ума, когда это все вижу. Волонтеры выметают все: в Европе уже вообще ничего не осталось. Я не знаю где сейчас еще закупают. Если война будет продолжаться, мы, наверное, скоро будем сами строить самолеты , вертолеты, танки. Наше население, наши военные – вообще красавцы. Ну, вот волонтерам надо памятник ставить", - сказал Роман Зозуля.По словам Зозули, его футбольная жизнь во время войны сильно изменилась."Много было забавных моментов. Вот один из таких. Сидишь в туалете перед игрой или тренировкой: пацаны уже вышли на поле, а ты сидишь в телефоне. Тебе стучит тренер, говорит: "Рома, пора". А ты сидишь и говоришь:" А сколько стоят бронежилеты, рация? Ну ладно, мы заказываем, отложите мне три тепловизора". Все вышли уже на игру, а ты сидишь закрыт в туалете, чтобы никто не видел, и заказываешь бронежилеты. Как можно настроиться на игру или тренировку? Стараемся", – рассказал Роман Зозуля.

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