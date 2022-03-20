Все вышли уже на игру, а ты сидишь заперт в туалете, чтобы никто не видел, и заказываешь бронежилеты, - футболист Зозуля рассказал о жизни во время войны
Украинский форвард испанского клуба "Фуэнлабрада" Роман Зозуля заявил, что после начала войны его спортивная жизнь изменилась и бывало такое, что он опаздывал на матч из-за волонтерства
Об этом Зозуля рассказал в интервью программе Денисов Time на " Футбол 1 ".Зозуля также отметил работу волонтеров.
"То, что сейчас вытворяют волонтеры – я просто схожу с ума, когда это все вижу. Волонтеры выметают все: в Европе уже вообще ничего не осталось. Я не знаю где сейчас еще закупают. Если война будет продолжаться, мы, наверное, скоро будем сами строить самолеты , вертолеты, танки. Наше население, наши военные – вообще красавцы. Ну, вот волонтерам надо памятник ставить", - сказал Роман Зозуля.
По словам Зозули, его футбольная жизнь во время войны сильно изменилась.
"Много было забавных моментов. Вот один из таких. Сидишь в туалете перед игрой или тренировкой: пацаны уже вышли на поле, а ты сидишь в телефоне. Тебе стучит тренер, говорит: "Рома, пора". А ты сидишь и говоришь:" А сколько стоят бронежилеты, рация? Ну ладно, мы заказываем, отложите мне три тепловизора". Все вышли уже на игру, а ты сидишь закрыт в туалете, чтобы никто не видел, и заказываешь бронежилеты. Как можно настроиться на игру или тренировку? Стараемся", – рассказал Роман Зозуля.
- Напомним, 22 февраля Роман Зозуля призвал весь мир объединиться по борьбе с режимом Владимира Путина.
- 19 марта украинский форвард испанского клуба "Фуэнлабрада" Роман Зозуля заявил, что у граждан России нет собственного мнения.
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