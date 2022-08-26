"Все время был склад БК, там куча военных машин", - разведка перехватила разговор с дээнэровцем об уничтоженном российском складе боеприпасов
ГУР перехватила разговор военного "ДНР" с супругой, где они обсуждают уничтоженный российский склад с боеприпасами армии РФ
Об этом сообщает в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"В 4 ч. утра попали в склад БК между Ашаном и Метро – понял, вот это как с правой стороны чуть ниже трассы. Там же ангары стояли какое-то время, а сейчас там все время был склад БК, там куча военных машин", - говорит. женщина мужу-оккупанту.
В разговоре с рашистом рассказывает, что склад на временно оккупированной территории детонировал до восьми утра.
"Там несколько прилетов было, прямо знали куда бьют", – добавила супруга.
- 18 августа украинские защитники уничтожили 4 склада с боекомплектами и 2 базы россиян.
- В ночь с 23 на 24 августа украинские защитники уничтожили российский склад с боеприпасами в оккупированном Токмаке.
- 25 августа, украинские силы ликвидировали 2 склада с боекомплектами, 1 базу и 2 командных пункта россиян на оккупированных территориях.
- В Нововоскресенске, расположенном в Херсонской области, украинские силы уничтожили склад россиян с боеприпасами.
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