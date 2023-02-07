Все вражеские сценарии прорабатываем, - Зеленский о ситуации на фронте

Об этом он сказал в вечерней сводке за 7 февраля.

Зеленский подчеркнул, что хотя южные направления реже звучат в сводках, их стратегическое значение не меньше.

Сегодня же традиционно провел несколько совещаний с военными, совещание с руководителем разведки. Сохраняем максимальное внимание на том, что готовят оккупанты. И на том, что нужно нашим воинам, чтобы эффективно противостоять. Причем на всех направлениях. – я о них вспоминаю каждый день в таких обращениях. Юг звучит реже, хотя стратегическое значение этих направлений не меньше", – сказал глава государства.

"Каждое направление имеет значение. Все вражеские сценарии прорабатываем. Государство защищаем", – добавил Владимир Зеленский.