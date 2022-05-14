Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"У России нет возможностей для сбыта своих энергопродуктов. В РФ исчерпаны все возможности диверсификации. Для того чтобы развивать их, необходимы деньги, специалисты, технологии и время. Из этого всего у РФ есть только время. И вряд ли оно есть в полном объеме", – сказал Рябцев.



Эксперт отметил, что даже работа на возможных новых потребителей российских энергопродуктов потребует сверхбольших затрат в течение многих лет, которые не будут оккупированы.



"Новые месторождения, новые проекты – это расходы в течение 7-15 лет без какой-либо компенсации. То есть нужно куда-то вложить средства на 7, 10, 15 лет и ждать, что где-то там через этот срок они "сработают" и начнут приносить прибыль. Однако весь мир не будет стоять и ждать, пока Россия будет получать эти доходы", – подчеркнул эксперт.

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