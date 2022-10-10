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Главная война с Россией "Все восстановим. Это только вопрос времени", - Зеленский о утренних обстрелах РФ

"Все восстановим. Это только вопрос времени", - Зеленский о утренних обстрелах РФ

10 октября, 2022 понедельник
22:22
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее обращение к украинцам

Видео было опубликовано на канале Владимира Зеленского в телеграмме.

"Сейчас по всей стране продолжаются восстановительные работы. Все объекты, поврежденные сегодняшним ударом российских террористов, мы восстановим. Это только вопрос времени. Я поставил задачу всем структурам нашего государства отработать так, чтобы восстановление было максимально быстрым. В части городов, в части регионов, где электроснабжение было прервано из-за обстрелов, подача электричества уже возобновлена", – рассказал президент.

Он также отметил, что по состоянию на данный момент на Харьковщине возобновлены поставки энергии на 50%. Энергетикам нужно несколько часов, чтобы восстановить электричество для большинства районов. На Полтавщине электроэнергия восстановлена почти повсюду. Николаевщина, Запорожье, Одесщина – подключены. В Черкассах электроэнергия есть. В Хмельницком – в большей части города свет есть.

"В некоторых городах и районах еще нужно поработать, чтобы дать людям энергию. Черниговщина, Сумщина, Киев и Киевщина, Львовщина, Тернопольщина, Днепропетровщина – работаем. Где-то нужны часы, где-то нужно подождать немного больше, но результат будет повсюду", – добавляет Владимир Зеленский.

Также президент отметил, что сейчас украинцам необходимо разумно потреблять электроэнергию:

"Есть часы пиковой нагрузки на энергосистему – с 17 до 22. Я очень прошу вас, пожалуйста, в это время потребляйте электричество так, чтобы не перегружать энергосистему. Стирка, глажка, ремонт и использование других потребляющих много электроприборов энергии, пожалуйста, переносите – до 17 часов или после 22. Большая просьба. Чем больше украинцев будут потреблять электричество именно так, тем стабильнее будет работать наша энергосистема", – добавил Зеленский.

Добавим, согласно данным ГСЧС, по состоянию на 21:00 в результате ракетных обстрелов остаются обесточенными 1 тыс. 307 населенных пунктов: в Киевской области - 13, Львовской - 353, Сумской - 766, Тернопольской - 169 и Хмельницкой - 6.

Погибли 14 человек, травмированы 97 человек.

  • Напомним, Залужный показал схему ракетных ударов РФ по территории Украины
  • К слову, стабильное электроснабжение для всех потребителей планируется возобновить в течение нескольких дней, поэтому может потребоваться дополнительное ограничение потребления электричества в виде веерных отключений.

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Видео
Украина
Владимир Зеленский
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