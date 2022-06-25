Все вопросы по Союзному государству России и Беларуси согласованы, - Путин
Президент России Владимир Путин на встрече с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко заявил, что все вопросы относительно Союзного государства согласованы
Об этом сообщает РИА Новости.
"В поле нашего зрения остаются вопросы, связанные с построением Союзного государства. Там все ведомствами согласовано, вопросы реализации планов", - сказал Путин.
На этой же встрече Лукашенко назвал Отечеством территорию от российского Владивостока до Бреста в Беларуси.
- 12 июня государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что реализация программ по интеграции находится на финишной прямой .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное