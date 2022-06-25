Все вопросы по Союзному государству России и Беларуси согласованы, - Путин

Об этом сообщает РИА Новости.

"В поле нашего зрения остаются вопросы, связанные с построением Союзного государства. Там все ведомствами согласовано, вопросы реализации планов", - сказал Путин.

На этой же встрече Лукашенко назвал Отечеством территорию от российского Владивостока до Бреста в Беларуси.

12 июня государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что реализация программ по интеграции находится на финишной прямой .