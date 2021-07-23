Все волынские таможенники, которых отстранил СНБО, вернулись на должности

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе на запрос издания Сила правды.

На Волыни дисциплинарные производства были открыты против 23 таможенников. В конце мая их закрыли. Ни к одному из таможенников не применялись дисциплинарные взыскания. Все вернулись на службу и продолжают работать.

Более 100 работников Государственной таможенной службы отстранили от своих должностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны

39 сотрудников Государственной таможенной службы отстранили после решения Совета национальной безопасности и обороны.