Все волынские таможенники, которых отстранил СНБО, вернулись на должности
В Волынской области 23 таможенника, которых отстранили после решения СНБО из-за подозрений в причастности к контрабанде, вернулись на службу
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе на запрос издания Сила правды.
На Волыни дисциплинарные производства были открыты против 23 таможенников. В конце мая их закрыли. Ни к одному из таможенников не применялись дисциплинарные взыскания. Все вернулись на службу и продолжают работать.
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