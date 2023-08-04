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Война с Россией: хроника
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OPINION

Все воевать не пойдут

4 августа, 2023 пятница
08:01
Мнение

И об этом нужно говорить честно. Как и честно мотивировать тех, кто может уйти на фронт

Все воевать на фронт не уйдут. Это просто факт.

Если все, то остановится энергетика, не будет течь из кранов очищенная вода, не будут делаться операции, не будут лечиться зубы, не будет вывозиться мусор, не будет работать общественный транспорт, не будет на улицах полиции, не будут работать банки, не будет ремонтироваться техника и гражданские авто, не будет восстанавливаться жилье, не, не, не… таких "не" много.

Поэтому забудьте слово все и не манипулируйте народом.

Теперь о тех, кто может уйти. Таких немало. Подходящих, по возрасту, по здоровью. Почему эти люди до сих пор не на фронте?

Первое: мотивация. Слова "ты должен" на этих людей не подействуют. Банальное отсутствие справедливости со стороны государства демотивирует лучше. Сможет ли она, эта власть, выполняющая государственные функции, в кратчайшие сроки обеспечить справедливость? Нет. Она не способна.

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Тогда какова мотивация? Честность. По крайней мере, в исполнении чиновников министерства обороны и ТЦК. Она возможна? Снова скажу, нет. Мы оказались в той ситуации, когда есть потребности, возникшие из-за длительной лжи, воровства, обмана и коррупции и времени, которого слишком мало.

Нам нужно качественное усиление, расчет на то, что мы будем иметь для экономического функционала, и понимание, чего мы хотим достичь. Перебить Россию банальным человеческим ресурсом мы не сможем. 22 миллиона нас и 140 миллионов из них. Поэтому это путь к пропасти.

Кардинальная чистка, отладка выпуска оружия, качественная подготовка воинов, честный разговор с обществом. Бить по печени мужчин на остановках и бросать в бусы — это путь к тому, что когда-нибудь по печени получишь ты. Разговор должен быть о том, где мы и какие потребности. И что даст то ли иное действие. Люди не дураки, они поймут. Приходишь в больницу: сотни ампутантов, смотришь на кладбища — мест нет, а молох войны хочет еще.

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Тогда честно говорим: мы сейчас кладем столько и тогда выходим на определенные рубежи. И тогда… Но нам не хватает сто тысяч. Или двести. Или миллион. И говорите: нас останется миллионов 15, фиг его знает, кто там вернется, мы должны лечь костями, но другого пути нет.

По крайней мере, это честно. Без манипуляций, поэтических образов и разных пословиц и поговорок. Война – это о честности. И о понимании. С людьми нужно говорить. И честно говорить: ты сейчас отдаешь здоровье и жизнь, и это твоя жертва, а не то, что ты задолжал.

Не превращайте людей в рабов и должников. Рабы и должники не побеждают. Побеждают рыцари. Так делайте их. И вооружайте. И не прячьте глаза, это к власти, когда спрашивают, где наши дети. Ибо когда все, то все.

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Война на том этапе, когда ложь и лицемерие не спасут. Даже из уст очень уважаемых людей. Да, и еще нужно сказать: мы не знаем, будет ли из чего после войны платить вам помощь, покрывать вашу коммуналку, оплачивать ваше лечение. Это просто война на выживание. И нужно выжить. Помогите нам, себе, стране.

С другой стороны, я хорошо понимаю, что максимальное нагнетание может являться прекрасной предпосылкой для переговоров. Только напомню: в начале войны против переговоров было более 90 процентов. Сейчас за переговоры и компромиссы 30 процентов. Почему не сделать эту цифру больше? Но это только домыслы. Которые возникают из-за того, что война научила не верить никому. И никогда. И иногда даже себе.

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Об авторе. Василий Зима, журналист Эспрессо

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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