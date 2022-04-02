"Все виновные должны быть наказаны": Зеленский обсудил с президентом Латвии преступления РФ

Об этом президент сообщил в своем Twitter.



"Провел переговоры с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Сообщил о ходе противодействия агрессии РФ, о ее военных преступлениях. Согласились: все виновные должны быть наказаны! Поблагодарил за весомую поддержку со стороны народа Латвии. Ценим каждого надежного друга и союзника в борьбе с агрессией РФ" , – написал Зеленский.