"Все виновные должны быть наказаны": Зеленский обсудил с президентом Латвии преступления РФ
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил военные преступления России с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и поблагодарил его за поддержку
Об этом президент сообщил в своем Twitter.
"Провел переговоры с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Сообщил о ходе противодействия агрессии РФ, о ее военных преступлениях. Согласились: все виновные должны быть наказаны! Поблагодарил за весомую поддержку со стороны народа Латвии. Ценим каждого надежного друга и союзника в борьбе с агрессией РФ" , – написал Зеленский.
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